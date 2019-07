Toulouse : Max-Alain Gradel finalement vers le Golfe ?

« Aux Blues, Merci ! Depuis mon arrivée, je me suis senti chez moi dans ce club. Vous m’avez accueilli moi et ma famille avec les bras ouverts. Everton m’a donné la possibilité de continuer en Premier League et les trois dernières années ont été une expérience incroyable que je chérirai pour toujours. Je suis reconnaissant d’avoir eu votre amour et votre soutien tout au long de mon passage et je veux dire que peu importe le temps ou les performances, les supporters ont toujours été là. Comme vous le savez, je vais débuter un nouveau voyage. Un voyage dont j’ai rêvé depuis que je suis enfant et quand cette opportunité s’est présenté je ne pouvais pas la refuser. A mes coéquipiers et à mon entraîneur, vous allez me manquer. Je vais continuer à vous supporter. Everton... Nous sommes une famille et nous continuerons à l’être. Pour moi, les bords de la Mersey seront toujours bleus. Avec tout mon amour, Idrissa Gana Gueye ». À 29 ans, Idrissa Gueye revient en Ligue 1, trois saisons après avoir quitté le LOSC, où il a été formé en partie. L'international sénégalais (69 sélections, 4 buts) renforce un milieu déjà garni par Marco Verratti, Leandro Paredes et Ander Herrera. A lire aussi >> Mercato - Officiel : Idrissa Gana Gueye signe au PSG !