Toulouse : Kombouaré viré !

Après l’humiliante élimination des Violets en Coupe de France, Antoine Kombouaré a été remercié par le TFC, moins de trois mois après son arrivée.

Kombouaré n'est resté que trois mois à Toulouse



Communiqué officiel ce dimanche 5 janvier 2020.

— Toulouse FC (@ToulouseFC) January 5, 2020

Antoine Kombouaré n’est plus l’entraineur de Toulouse FC. La défaite contre les amateurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire, samedi en 32es de finale de la Coupe de France, a été la goutte qui a fait déborder la vase. Au lendemain de ce terrible faux-pas, et à la suite d’une réunion entre les dirigeants du club, le tehcnicien kanak a été prié de rendre son tablier.L’annonce de la nouvelle a été officialisée à travers un communiqué publié sur le site de TFC. Il a aussi été précisé que Denis Zanko, qui occupe le poste de directeur technique du centre de formation, sera en charge de l’équipe première et partira en stage ce dimanche avec 25 joueurs. Olivier Sadran, le président du club,à l’occasion d’une conférence de presse prévue lundi (à 18h30).Kombouaré n’a jamais réussi à relancer les Violets.. Toutes compétitions confondues, elle s’est inclinée à 11 reprises en 13 matchs, pour seulement deux victoires récoltées. Un bilan catastrophique et qui a fait basculer le club à la dernière place du classement de la Ligue 1. A la mi-saison, Toulouse compte même cinq points de retard sur le premier non-reléguable.