Toulouse : Gradel appelle à l'union

S'imposer au sein de l’antre mythique des "Merengue", lel'a déjà fait ! Alors que la "remontada" historique face aulors de l’exercice(défaite 1-3 à Madrid et victoire 4-1 à Paris) accapare tous les souvenirs des duels épiques entreet, on oublie souvent que les Franciliens ont, un an plus tard, mis à genoux le géant Merengue. Cette fois, la qualification s'est jouée dans l’antre madrilène, dès le match aller des quarts de finale de la(0-1) !Rappelons que le, les partenaires du surdoué africain, George Weah (25 ans), alors meilleur buteur du championnat, s'étaient embourbés sur la pelouse de l’ogre madrilène et ses 6 titres de Ligue des Champions (), et ce, avant de se racheter brillamment au match retour (remporté 4-1 à Paris). Un an plus tard, le, les hommes du technicien lusitanien,, se présentent àavec l'envie de prouver que le cuisant revers de l'année précédente () n’était qu’un mauvais souvenir. Au terme de l’exercice, leset compagnie se sentaient intraitables. Ils débarquaient en effet auforts d'une impressionnante série de 29 rencontres sans défaite. Or à, la vérité du terrain était toute autre. Les Parisiens semblaient peiner à rentrer dans leur match et subissaient les assauts répétés desou encore du regretté. Solides en défense, les futurs champions de France 1994 ont su faire le dos rond, et ont notamment pu compter sur undes grands soirs. Une fois l’orage passé, et alors qu’on disputait la 33e minute de jeu, "El Magnifico", sorti de sa boite, percute dans la surface madrilène, avant de distiller un centre parfait pour l’inévitable. Le futurne se fait pas prier et propulse le cuir au fond des filets, ouvrant le score du plat du pied contre le cours du jeu.souffre mais continue de mener et «», deuxième meilleur buteur de lala saison écoulée (avec 8 buts), a de nouveau fait étalage de toute sa classe sur les terrains européens. A lire aussi >> Mister George, l’épopée d’une légende Surpris d’être menés devant leur public, les poulains dese déchaînent. A peine cinq minutes après l'ouverture du score, et sur un coup de pied de coin,envoie le ballon vers les filets parisiens… mais c’était sans compter sur l’intervention miraculeuse de l’illustrequi dégagea le cuir sur la ligne ! A la mi-temps, les valeureux parisiens sont dominés mais ne cèdent pas.Dès la reprise, les Madrilènes se ruent en attaque mais, trop frêles offensivement, ils peinent à se montrer dangereux. Peu à peu ils perdent la maîtrise des débats. Les Parisiens posent le pied sur la sphère et l’intenablea même eu l’occasion d’aggraver le score à deux reprises. Intraitable durant 90 minutes, les’impose sur la plus petite des marges àet met un pied en! Un succès mémorable qui sera conforté lors de la manche retour aupar un match nul () qui scelle définitivement la qualification des Parisiens !