Toulouse : Explication dans le vestiaire après la défaite face à Bordeaux

En difficulté depuis le début de la saison, les joueurs de Toulouse se sont expliqués dans le vestiaire à l'issue de la défaite concédée le week-end dernier face à Bordeaux.

L’avenir de Casanova en question

Avec 9 points en autant de journées, Alain Casanova connait son pire ratio en tant qu'entraîneur de Toulouse, depuis 2008. Olivier Sadran, le président du club, n'a pas seulement Alain Casanova dans le viseur. Comme le révèle La Dépêche, le boss du Téfécé s’est rendu dans les vestiaires pour mettre ses joueurs face à leurs responsabilités lors du derby du week-end dernier contre Bordeaux (1-3 9eme journée de Ligue 1). Son message ? Il est plutôt clair. L’homme d’affaires aurait déclaré : «». De son côté, le gardien de but Baptiste Reynet en a rajouté une couche à l'issue de la rencontre. « Honnêtement, je n’ai pas les mots pour expliquer ça, a-t-il expliqué au micro de beIN Sports. Ce soir, j’ai honte. On savait toute l’importance que ce match avait par rapport à Brice, au derby… (...) On doit rentrer sur le terrain comme des chiens, comme des combattants. On n’a pas le droit de passer au travers dans ce contexte. C’est dur à expliquer et à digérer… On avait envie de faire un gros match, d’honorer la mémoire de Brice, mais ce soir, on passe pour des clowns. »Dans les situations délicates, l’entraîneur est souvent le premier à être pointé du doigt. Alors que l’OL a limogé son coach lundi soir , le TFC est-il prêt à se séparer (encore) de son coach historique ? En cas de statu quo durant la trêve internationale, une nouvelle contre-performance pourrait précipiter Alain Casanova hors de la ville rose. Sa dernière expérience au RC Lens, avant de revenir dans le Sud-Ouest, avait d'ailleurs tourné au fiasco en Ligue 2. À Toulouse, certains supporters demandent un changement rapide. Le prochain TFC - LOSC s'annonce donc décisif à plus d'un titre.