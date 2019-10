Toulouse : Casanova revient sur sa « démission »

Ce dimanche, le Sénégal a joué son premier match de la coupe du monde 2019 des moins de 17 ans. Les lionceaux ont battu largement les Etats-Unis sur le score de 4 buts à 1. À la fin de ce match, face à la presse, Malik

Daf

estime que ses joueurs doivent éviter certaines erreurs.

Le Sénégal a fait sensation lors de la première journée de la coupe du monde 2019, au Brésil. Les lions de la

Téranga

affrontaient les Etats-Unis pour le compte du groupe D. Les protégés de Malik

Daf

sont venus au bout de l’équipe américaine sur le score de 4 buts à 1 grâce à des buts de Souleymane Faye (45’),

Aliou

Baldé

(72’),

Ameth

Faye (76’) et de Pape

Matar

Sarr

(85’).

« Après avoir concédé le but, on a poussé et pressé l’adversaire plus haut. Ce qui nous a permis de remettre les pendules à l’heure avant la fin de la première période. Derrière, on a continué de jouer. Les entrées d'

Aliou

Badara

Baldé

et d’

Amete

Saloum Faye ont été décisives. Ils ont apporté de la fraîcheur et de la vitesse. Prochainement, il faudra rester beaucoup plus concentré pour éviter d’encaisser ce genre de but très tôt », a expliqué le

Malick

Daf

.