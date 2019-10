Toulouse - Bordeaux / L1 (J9) : Chaîne TV, groupes, stats

Peu après avoir suspendu Ghislain Printant de ses fonctions ce vendredi, Saint-Etienne a officialisé la nomination de Claude Puel au poste de manager général.



🖊️ Claude #Puel est le nouveau manager général et entraîneur de l'#ASSE. Il s'est engagé jusqu'en 2⃣0⃣2⃣2⃣ !https://t.co/NpiXBBzDvl

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 4, 2019

L’ASSE n’a pas souhaité faire durer le suspense très longtemps ce vendredi après-midi. Quelques minutes à peine après avoir officialisé la mise à l’écart de Ghislain Printant, le club forézien a annoncé que Claude Puel débarquait au poste de manager général. L’ancien coach de Monaco, Lille, Lyon et Nice était libre de tout contrat depuis plusieurs mois après son départ de Leicester, en Premier League . Il effectue son retour en France après avoir passé plusieurs années en Angleterre, et alors même qu’il privilégiait une nouvelle expérience à l’étranger.Il débarque en compagnie de celui qui était son adjoint outre-Manche, Jacky Bonnevay, et de Xavier Thuillot (connu à Lille), nommé directeur général.à Geoffroy-Guichard (21h00). Le Castrais aura pour mission de redresser la situation sportive dans un club miné par une crise depuis le début de la saison.