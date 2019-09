Tottenham : Serge Aurier revient en force et rend hommage à DJ Arafat

Leonardo Jardim a livré une analyse sans concession sur la défaite de Monaco contre Marseille dimanche soir (3-4). Pour lui, ses joueurs ont « paniqué ».

Leonardo Jardim espérait que le recrutement opéré par sa direction ces dernières semaines, couplé à la trêve internationale, allaient permettre à Monaco de lancer sa saison ce dimanche soir contre Marseille. Quand Wissam Ben Yedder a inscrit deux buts en première période, l’entraineur monégasque a dû se sentir plus léger. Mais rien ne s’est ensuite passé comme prévu. « L'équipe a maîtrisé trente minutes. Ensuite, à 2-1, les joueurs ont paniqué, regrette l’entraîneur portugais. L'adversaire a réagi et marqué deux fois. En deuxième mi-temps, l'équipe adverse était en confiance. On est revenus après 4-2, mais c'était trop tard. Pour les spectateurs, c'était un match intéressant, un bon match. Mais pas pour nous… », a soufflé Jardim en conférence de presse.L’OM « a eu un peu de réussite » sur la pelouse de Louis-II selon Jardim, mais les cadeaux offerts par le club de la Principauté ont surtout été trop nombreux. 19eme de Ligue 1 avec seulement deux points au compteur, Monaco a encore payé cher ses nombreuses erreurs défensives. La charnière composée de Glik et de Maripan a pris l’eau, les latéraux Ballo-Touré et Aguilar n’ont pas été très rassurants non plus, et Lecomte n’a pas su être décisif. « On a fait beaucoup d'erreurs, reconnait Leonardo Jardim. Cette saison, on a déjà pris 14 buts. On doit être plus costauds. On doit régler ce problème défensif. On doit être meilleurs. C'est une question d'organisation, pas de joueurs », insiste le coach de l’ASM, convaincu d’avoir désormais les bons joueurs à disposition pour faire une belle saison.