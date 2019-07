Tottenham : quel avenir pour Serge Aurier ?

Serge Aurier devrait également quitter Tottenham cet été. [Sky Sports] pic.twitter.com/izqfcQsJyG

— Premier League 🇫🇷 (@PLFrance_) July 16, 2019

Arrivé chez les Spurs, l’été dernier, Serge Aurier n’a pas autant bénéficié de son transfert, car à son poste il y avait une concurrence rude avec le latéral droit Anglais, Kieran Trippier, qui vient de rejoindre récemment la Liga Espagnol. Même si le latéral droit Anglais à quitter les Spurs, la place de titulaire de Serge Aurier semble ne pas être encore garanti.Le capitaine des Éléphants n’a toujours pas convaincu l’entraîneur des Spurs «», depuis son arrivée en Premier League. Trippier est certes parti, mais le défenseur ivoirien pourrait une fois de plus voit son avenir et son poste contrarié par une jeune pépite (19 ans) venu tout droit de la deuxième division Anglaise (Championship).En effet, Tottenham songerait à recruter le meilleur latéral droit de la Championship qui évolue avec Norwich, Max Aaron. Le jeune joueur Anglais de 19 ans pourrait débarquer chez les Spurs dans les prochains jours comme étant le prestigieux remplaçant de Kieran Trippier. Aussi, selon certains médias Anglais le club aurait déjà mis l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Et ce n'est pas tout, le club penserait à recruter le Brésilien, Dani Alves qui est libre de tout contrat avec le PSG ainsi on annonce son départ et celui de Danny Rose.L’avenir de l’international Ivoirien est dans l’ambiguïté en ce moment. Encore qu’il s’est blessé pendant la Coupe d’Afrique des Nations lors du match entre la Côte d’Ivoire et le Maroc remporté par les Lions de l’Atlas (1-0). Quel avenir pour le champion d’Afrique 2015 ? Restera-t-il chez les Spurs ? Affaire à suivre ...