Tottenham : Quand Berahino a failli signer

L'ancien joueur de Manchester City et le FC Barcelone a fait les beaux jours de chacun de ces clubs de prestige lors de ses différents passages. Mais comme plusieurs footballeurs, les débuts de Touré n'ont pas été faciles. Arrivé en 2006 à l'AS Monaco en provenance de l'Olympiacos. L’ex international ivoirien a joué 30 matchs et marqué 5 buts, sous le maillot monégasque. Invité à l'émission Offside Quiz, animée par Loïc Jégo, avec la présence de Charles Itandje (ex RC Lens), Hyro et Bibs, Frédéric Nimani, ancien coéquipier de Yaya Touré a raconté une anecdote sur les débuts de l'Ivoirien sur le Rocher. « Yaya Touré est arrivé à l'AS Monaco en 2006. On ne le connaissait pas trop, il arrivait de l'Olympiakos et il était un peu en surpoids à ce moment-là. Et là le coach Laszlo Böloni a vu son poids quand il s'est pesé et il a dit 'ah tu es en surpoids toi tu vas me faire 20 à 30 minutes de footing après chaque entraînement (rires ). Et un jour en rentrant, il me dépose chez moi en voiture et là il me dit 'Fred il y a un truc que je ne comprends pas... pourquoi ici à l'AS Monaco on court tout le temps alors qu'on est dernier ? Moi quand j'appelle Kolo Touré, il me dit qu'à Arsenal il joue tout le temps au ballon et ils sont dans les premiers ! Je ne comprends pas (rires) . Mais regardez après la carrière qu'il a réalisée, c'est un joueur incroyable ! » a indiqué l'international centrafricainA lire aussi sur Orange Football Club >> Samuel Eto'o désigne le meilleur attaquant de tous les temps