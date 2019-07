Tottenham prêt à faire revenir Gareth Bale ?

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendra d'ici la fin du mois sa décision quant à la finale retour de Ligue des Champions à rejouer entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, contestée par les deux clubs.

Les deux clubs vent debout contre la CAF

entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Après la décision prise par la Confédération africaine de football de faire rejouer cette rencontre sur terrain neutre, les deux clubs protagonistes avaient saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'instance indépendante a annoncé ce lundi qu'elle communiquerait sa décision sur le match à rejouer d'ici à la fin du mois. « Les clubs et la CAF se sont mis d’accord sur un calendrier procédural régissant la procédure d’arbitrage devant le TAS.», indique un communiqué, publié après l'annonce par la CAF que le sujet figurerait à l'agenda de sa réunion de jeudi, en marge de la CAN 2019.Pour rappel, la décision prise à Paris le 5 juin dernier par la CAF. « Dans son appel, lea sollicité, à titre principal,et que le titre de vainqueur de la Ligue des Champions 2018/2019 ainsi que la prime en cas de victoire lui soient attribués, précise le TAS. Quant à l’Espérance Sportive de Tunis, elle demande, également à titre principal, que la décision du comité exécutif de la CAF du 5 juin 2019 soit déclarée nulle et non avenue, d’être ainsi déclarée vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF 2018/2019, de pouvoir conserver le trophée et les médailles décernés le 31 mai 2019 et d’ordonner à la CAF le paiement de la prime allouée au vainqueur. »