Tottenham : Mourinho voulait que ses joueurs soient «des salauds»

L’ancien latéral gauche de Boca Juniors, Silvio Marzolini, est décédé à l’âge de 79 ans. Il avait porté le maillot de l’Argentine puis avait dirigé Diego Maradona, alors tout jeune.



Boca despide con profundo dolor y gratitud a Silvio Marzolini, jugador, técnico y un símbolo de la historia del club, y determina duelo en la institución para acompañarlo en el adiós.



Hasta siempre, Silvio…

— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) July 17, 2020

Le meilleur latéral gauche de Boca Juniors

Maradona rend hommage à Marzolini

[/EMBED]Après Wim Suurbier, l’ancien latéral droit néerlandais de l’Ajax Amsterdam disparu dimanche dernier à l’âge de 75 ans, un autre illustre ancien nom du ballon rond s’en est allé. Silvio Marzolini a rejoint son ancien camarade de jeu, vendredi. L’ancien défenseur argentin de Boca Juniors a succombé à 79 ans dans la ville de Buenos Aires où il avait été victime l’an dernier d’un accident vasculaire cérébral. Depuis, son état de santé ne s’était pas arrangé malheureusement, et il avait eu un cancer.Marzolini évoluait comme latéral gauche et il est considéré comme le meilleur à ce poste de l’histoire de Boca Juniors dont il a porté les couleurs de 1960 à 1972. Avec la formation de Buenos Aires, il avait raflé cinq titres de champion entre 1962 et 1970 ainsi que la Coupe d’Argentine en 1969. International à 28 reprises entre 1960 et 1969 (un but), Marzolini avait pris part à deux Coupes du monde, en 1962 au Chili et en Angleterre en 1966.L’ancien défenseur, qui a l’honneur d’avoir sa statue dans le hall central du stade de la Bombonera, avait embrassé une carrière d’entraîneur après sa retraite de joueur. Après les All Boys en 1976, il avait dirigé Boca Juniors en 1981 et remporté le Championnat métropolitain. Dans l’effectif figurait une jeune pousse du nom de… Diego Maradona. L’ex-numéro 10 de légende a rendu hommage à son ancien coach sur Instagram à travers une photo où il apparait à côté de Marzolini et le message suivant : « Vous étiez une excellente personne, championne comme joueur et comme entraîneur. Merci beaucoup Silvio, reposez en paix. »