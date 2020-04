Tottenham - Mourinho : « Le football n'est jamais réellement à huis clos »

Près d’un mois après avoir annulé les Coupes du Sénégal et de la Ligue en raison de la pandémie du Covid-19, qui a freiné la planète foot, la Fédération sénégalaise de football devrait arrêter définitivement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Sans surprise, la reprise des manifestations sportives, même à huis clos, reste impossible à l’heure actuelle au Sénégal où les cas de contamination augmentent de jour en jour. Et si des pays (Allemagne et Angleterre) pensent à une reprise, d’autres paniquent. Si cela n’est pas possible et que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne peuvent aller à leurs termes, les concernés ont déjà débuté les réflexions concernant les attributions des montées et descentes et des places africaines.Le football au Sénégal risque de ne pas rependre cette saison. La Fédération sénégalaise de football attendait de suivre l’évolution de la pandémie, pour rendre une décision définitive le 4 mai, concernant le championnat national. Le constat est qu’entre temps, le Sénégal s’est retrouvé dans une phase ascendante avec désormais 823 cas dont 296 guéris et 9 décès. Des chiffres inquiétants qui devraient pousser les autorités sanitaires à renforcer les mesures. Du côté de la FSF, selon notre source, une réunion du comité d’urgence va se tenir incessamment pour sans doute annoncer l’arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Surtout que la Fédération sénégalaise de football, dans ses récents communiqués, a indiqué se conformer aux mesures édictées par l’Etat du Sénégal et les professionnels de la Santé. Notre source précise que si l’instance décide d’arrêter les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, ce serait juste par contrainte puisque son souhait est de boucler la saison. Au Sénégal, il est fort probable que la phase aller soit maintenue. Notre source nous apprend qu’on réfléchit au fait d’arrêter à la 13e journée, au cours de laquelle tous les matchs ont été joués. Cette hypothèse permettrait alors à Teungueth FC, leader avec 12 points d’avance sur son dauphin, le Jaraaf de Dakar, à l’issue de la phase aller, d’être sacré champion du Sénégal en Ligue 1. Une idée que l’instance n’écarte pas surtout que le Sénégal a deux places à sauvegarder pour l’Afrique la saison prochaine. Par ordre de mérite, le Comité d’urgence désignera Teungueth FC et Jaraaf pour disputer respectivement la Ligue des champions et la Coupe de la CAF. En Ligue 2, la Linguère serait aussi sacrée championne si cette hypothèse est maintenue. Quand aux attributions des montées et descentes, premiers éléments de réponses à l’issue de la prochaine réunion du Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football.