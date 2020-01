🔴Premier League (22e J): Tottenham - Liverpool en direct

Hugo Lloris n'a pas joué depuis le mois d'octobre à cause d'une blessure au coude. Mais le gardien français va bientÎt faire son retour dans le onze de Tottenham.

« J'ai retrouvé une certaine fraßcheur »

Plus de trois mois aprĂšs sa grave blessure, Hugo Lloris est sur le point de faire son retour. Victime d'une luxation du coude gauche contre Brighton le 5 octobre dernier, le gardien de Tottenham a repris l'entraĂźnement, un timing qui correspond aux dĂ©lais initialement annoncĂ©s par les mĂ©decins de son club. Le champion du Monde a fait un point sur sa situation personnelle dans un long entretien accordĂ© Ă L'Equipe. Et les nouvelles sont plutĂŽt bonnes. « Je me rapproche de l'Ă©quipe et je commence Ă avoir un objectif bien prĂ©cis dans la reprise de la compĂ©tition, mĂȘme si je le garde pour moi. Mais je n'en suis pas loin. »« Je suis sur le terrain avec les gardiens. J'ai repris l'entraĂźnement spĂ©cifique et j'ai de bonnes sensations. Je m'entraĂźne normalement et je plonge des deux cĂŽtĂ©s de la mĂȘme maniĂšre.» Une excellente nouvelle pour celui dont la blessure avait fait peur a de nombreux observateurs.Mais si la guĂ©rison est en bonne voie, il lui reste encore du chemin Ă parcourir. Si JosĂ© Mourinho a annoncĂ© vouloir compter sur son gardien titulaire Ă la fin du mois, aucune date prĂ©cise n'a pour le moment Ă©tĂ© divulguĂ©e. Il faut dire qu'aprĂšs une telle absence, il n'y a pas que le physique qui doit ĂȘtre au point. Et ça, Hugo Lloris en est conscient. « J'ai perdu des repĂšres forcĂ©ment. J'ai eu le temps de bien prĂ©parer ma tĂȘte et mon corps, de travailler le mouvement, la distance, le toucher du ballon. L'idĂ©e, c'est de revenir Ă la fin du mois mais c'est conditionnĂ© par mes sensations et les choix de l'entraĂźneur notamment. »Elle lui a permis de passer du temps en famille comme rarement dans une carriĂšre professionnelle de 15 ans dĂ©jĂ . « J'ai retrouvĂ© une certaine fraĂźcheur » savoure-t-il. De bon augure pour celui qui va devoir jouer un rĂŽle important pour permettre Ă Tottenham de retrouver son rang. Mais aussi durant l'Euro qui l'attend cet Ă©tĂ©.