Tottenham : La situation d'Eriksen interpelle Mourinho

José Mourinho a évoqué le cas de Christian Eriksen, qui aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan.

Mourinho n'accable pas Eriksen

Maillon fort de Tottenham ces dernières saisons, Christian Eriksen est proche de la fin de son histoire avec les Spurs. Le contrat du meneur de jeu danois expire en juin 2020, et son nom revient donc logiquement dans la presse pour ce mercato hivernal.. Libre de s'engager où il le souhaite, Eriksen ne semble plus avoir la tête à Tottenham. Ce que José Mourinho comprends parfaitement."Ne pas être capable d'évoluer à son meilleur niveau, ça arrive à Eriksen mais aussi à d'autres joueurs dans le monde, a déclaré le Special One ce lundi. Pour des raisons différentes, il y a des saisons meilleures que d'autres, des matchs meilleurs que d'autres. Si vous me demandez si on a vu le meilleur Eriksen, je dois être honnête et dire non. Si vous me demandez si je connais les raisons, je ne suis pas un idiot, je suis dans le football depuis très longtemps. Je sais qu'un joueur dans cette situation, même s'il le veut et je ne le critique pas, n'est pas capable de jouer à son top. Mais je peux aussi dire qu'il nous a aidés dans des matchs précédents".