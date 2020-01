Tottenham : Kane, c'est au moins trois mois

FC METZ

🏆 #GrenatDuMois Auteur du but salvateur sur la pelouse de @DFCO_Officiel (2-2) et régulier tout au long de ce mois de décembre, @HabibMaiga_hm est votre Grenat du mois ! Avec 34% des votes, il devance @NguetteO (29%) et @MatthUd_ (24%)💪🇱🇻 pic.twitter.com/d3oudHV9PO