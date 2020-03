Tottenham : Harry Kane a repris l'entraînement

L'attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a célébré un but contre Brescia en faisant passer un messages aux fans devant leur écran à cause du coronavirus.

Sassuolo striker @CiccioCaputo scores and holds up a sign that reads ‘Stay safe at home, everything will be fine’ 🙏❤️ pic.twitter.com/i1L3hy8Tzr