Tottenham : Alli puni pour sa blague douteuse ?

Le Barça - PSG de mars 2017 n'a pas fini de faire causer. Unai Emery s'est lâché sur la fameuse « remontada » du FC Barcelone.

Unai Emery, l’ancien entraîneur du PSG, porte encore les cicatrices de la « Remontada » barcelonaise d’il y a trois ans. Un match perdu 6-1 au Camp Nou qui a laissé des traces et pour lequel le coach basque a désigné un coupable en particulier.