Tottenham a souffert contre Southampton

Accroché par Angers (0-0) puis Bordeaux (0-0), Marseille a renoué avec la victoire ce mercredi soir du côté de Saint-Etienne (0-2). Les Phocéens (2emes) comptent six points d'avance sur Rennes (3eme), alors que les Verts restent englués en deuxième partie de tableau (15emes).



Des Stéphanois incapables de trouver la faille

Radonjic sait aussi marquer en étant titulaire

Marseille est un solide dauphin du PSG. Après la défaite de Rennes à Lille ce mardi (1-0), l'OM avait l'opportunité de prendre six points d'avance sur son premier poursuivant.Les Olympiens n'ont pas été parfaits. Loin de là. Mais ils ont assuré les trois points face à une équipe stéphanoise qui n'a pas montré grand chose de plus. Suffisant pour remonter le moral des supporters marseillais, qui ont été privés d'accès au stade Geoffroy-Guichard après des heurts à proximité du Chaudron. Des évènements extra-sportifs qui ont obligé les officiels à décaler le coup d'envoi à 21h15.Malgré l'échauffement perturbé par des gaz lacrymogènes, Marseille n'a pas manqué son entame de match. Alors que les deux équipes se cherchaient, Dimitri Payet a eu une superbe inspiration. Après avoir fait la différence dans le couloir gauche, l'international français a profité d'une anticipation de Stéphane Ruffier au centre pour frapper directement dans un angle quasiment impossible.Sans forcément le savoir, ils avaient déjà fait le plus. Car derrière, il n'y a plus rien eu. Ou presque. Marseille s'est contenté de lancer Nemanja Radonjic dans la profondeur sans que le Serbe ne parvienne à faire la différence. Longtemps sa frappe cadrée mais inoffensive du quart d'heure de jeu a été la dernière en date. Car pour les Verts, alors que la stratégie était sensiblement identique, les attaquants se faisaient piéger par l'alignement de la défense olympienne et ils se retrouvaient en position de hors-jeu. Un manque de précision qui a empêché les hommes de Claude Puel d'inquiéter l'OM.Il y a bien eu une frappe croisée de Loïs Diony repoussée en corner par Steve Mandanda (38eme) ou une tentative de lob de 40 mètres par Wahbi Khazri (22eme), mais ce n'étaient que des exploits individuels.Devant au score et sur de sa force, le collectif marseillais a accepté de subir en laissant le ballon aux Foréziens. Un choix payant puisqu'à la fin de la rencontre, Nemanja Radonjic a su marquer son premier but dans un match où il était titulaire. Le Serbe a profité d'un bon décalage de Morgan Sanson, qui avait lui même profité d'une magnifique passe de Dimitri Payet pour tromper Stéphane Ruffier d'une frappe croisée (86eme). Il restait alors moins d'une dizaine de minutes à jouer et les Marseillais se mettaient définitivement à l'abri. En faisant déjouer Saint-Etienne, ils ont relégué Rennes, le troisième à six points et s'affirment comme la seule formation capable de suivre le rythme parisien. L'OM est invaincu depuis la fin octobre.