Le Top 5 des meilleurs buteurs africains en sélection nationale

Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde féminines. Présentation des trois équipes.

Le Nigeria, la force de l'expérience

L'Afrique du Sud, nouvelle venue aux dents longues

Le Cameroun, un groupe stable et mature

Avec neuf titres de championnes d'Afrique (sur onze CAN organisées), les Nigérianes sont les incontestables numéro un du football féminin continental. Versées dans le groupe A avec le pays-hôte, la France, mais aussi la Corée du Sud et la Norvège, les Super Falcons sont la seule équipe africaine à avoir participé à toutes les éditions de l'épreuve depuis son lancement. Fortes de cette expérience unique, elles vont tenter sous la direction du technicien suédois Thomas Dennerby de franchir le premier tour, ce qu'elles n'ont réussi à faire qu'une seule fois dans leur histoire : cela remonte à 1999.On ne présente plus Asisat Oshoala. Son CV parle pour elle : à 24 ans, l'attaquante, déjà passée par Liverpool, Arsenal (Angleterre) et le Dalian Quanjian (Chine), porte aujourd'hui les couleurs du FC Barcelone. C'est elle qui a sauvé l'honneur des Blaugrana, battues par l'OL (4-1) en finale de la dernière Ligue des Champions. Révélée lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans 2014 qui vit l'équipe nigériane aller jusqu'en finale, elle a depuis été élue joueuse africaine à trois reprises : en 2014, 2016 et 2017.Samedi 8 juin : Norvège - Nigeria, à 15h à Reims.Mercredi 12 juin : Nigeria - Corée du Sud, à 15h à Grenoble.Lundi 17 juin : Nigeria - France, à 21h à Rennes.A l'extrême opposé du Nigeria en termes d'expérience, les Sud-Africaines disputent le premier Mondial de leur histoire. Les Banyana Banyana, coachées par une femme de conviction nommée Desiree Ellis, affronteront l’Allemagne, championne olympique en titre, la Chine et l’Espagne. Face à cette opposition relevées, les vice-championnes d'Afrique auront pour elle leur enthousiasme et leur esprit de corps, qui en firent sans doute l'équipe la plus séduisante de la dernière CAN. Victorieuses des deux dernières éditions de la COSAFA Cup (2017 et 2018), les "Sudafs" ont intérêt à ne pas rater leurs débuts samedi face aux Espagnoles, équipe sans doute la plus accessible du groupe.Thembi Kgatlana a crevé l'écran lors de la CAN 2018. Elément moteur des Banyana Banyana, la joueuse de 23 ans a terminé meilleure buteuse de l'épreuve avec 5 réalisations et en a été désignée meilleure joueuse. Cette attaquante redoutable s'est aussi illustrée sur le marché des transferts, en passant du Houston Dash, dans le très relevé championnat nord-américain, au Beijing BG Phoenix FC en Chine. Footballeuse africaine de l'année 2018 pour la CAF, ce petit gabarit (1m56) très difficile à prendre au marquage pourrait désormais confirmer au plus haut niveau mondial.Samedi 8 juin : Espagne - Afrique du Sud, à 18h au Havre.Jeudi 13 juin : Afrique du Sud - Chine, à 21h à Paris.Lundi 17 juin : Afrique du Sud - Allemagne, à 18h à Montpellier.Pour leur première participation, il y a quatre ans, les Camerounaises avaient su se montrer à la hauteur de l'événement, en atteignant le second tour, avant de s'incliner face à la Chine. Cette année, c'est un groupe très relevé qui attend les Lionnes Indomptables, avec pour adversaires le Canada, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2016, les Pays-Bas, vainqueurs de l'Euro 2017, et la Nouvelle-Zélande, imbattable sur son continent avec six Coupes d'Océanie à son palmarès. Pour en sortir, les Camerounaises miseront sur l'expérience d'un groupe assez stable (avec 16 des 23 déjà présentes en 2015) et d'un staff conduit depuis janvier dernier par Alain Djeumfa, ex-assistant du sélectionneur "historique" des Lionnes, Carl Enow Ngachu.Les récents parcours du Cameroun en compétition internationale lui doivent beaucoup. A 30 ans, Gabrielle Onguéné est bien souvent la joueuse décisive, le "facteur X" qui fait basculer les matchs du bon côté. Au Mondial 2015, c'est elle qui inscrit face à la Suisse le but décisif qui ouvre les portes des huitièmes de finale à son équipe. En 2016, quand les Lionnes Indomptables terminent 3emes de la CAN disputée à domicile, elle est désignée meilleure joueuse du tournoi. Enfin, celle qui évolue depuis 2017 au CSKA Moscou a signé le but de la qualification dans une "petite finale" chargée d'enjeu face au Mali.Lundi 10 juin : Canada - Cameroun, à 21h à Montpellier.Samedi 15 juin : Pays-Bas - Cameroun, à 18h à Valenciennes.Jeudi 20 juin : Cameroun - Nouvelle-Zélande, à 18h à Montpellier.