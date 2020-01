Togo : Dix ans après l'attentat du bus, il n'y a « plus rien » selon les familles

Les proches des victimes de l'attentat du bus de la sélection togolaise, lors de la CAN il y a dix ans, dénoncent l'oubli.

« Dépoussiérer ce dramatique dossier Cabinda »

e, en route pour la CAN en Angola, est. Orchestré par les rebelles du Front de libération de l'enclave de Cabinda (FLEC),au sélectionneur national adjoint Amélété Abalo et au journaliste Stan Ocloo, et blesse plusieurs membres de la délégation, dont le gardien de but Kodjovi Obilalé, qui en gardera un handicap à vie. Une messe solennelle sera dite en leur honneur, ce mercredi à Lomé en l’église catholique Sainte Fatime d’Avédji. L'occasion pour les familles des victimes d'interpeller les autorités du pays, accusées de légèreté dans le suivi du dossier.« Du fond du cœur, nous lançons ici unqui voudraient nous apporter une quelconque assistance afin de dépoussiérer ce dramatique dossier Cabinda, explique un communiqué, relayé par foot.tg. Le souvenir du drame (...) reste toujours vivace dans les mémoires… Dans la fièvre de l’événement,. » Et de conclure sur une note d'espoir, « afin que les cœurs en pierre, de ceux qui ont en main et traite cette dramatique affaire, soient adoucis pour qu’enfin, ce dossier qui a du plomb dans l’aile depuis dix ans, connaisse une certaine évolution sur le plan juridique et des réparations. »