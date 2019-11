"On a à coeur de réussir ce match contre les Comores. Les deux mauvaises nouvelles m’ont plongé dans l’embarras. On va essayer d’oublier Bebou et Ayité et construire avec ceux qui sont là", a indiqué le technicien français."Ce sont des blessures qui arrivent au mauvais moment. Vaut mieux des joueurs moins doués mais en très bonne santé que des joueurs talentueux blessés. Pas de question de prendre des risques", a t-il ajouté.Moïse Adjahlin et Jossivi Amededjisso ont été appelés pour pallier ces absences. Les coéquipiers d'Emmanuel Adebayor affronteront les Comores le 14 novembre à Lomé avant de défier le Kenya à Nairobi le 18.