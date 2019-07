Toby Alderweireld (Tottenham) vers l’AS Rome ?

L’AS Rome pourrait lever la clause libératoire de Toby Alderweireld, fixée jusqu’au 26 juillet à 25 millions de livres (environ 28 millions d’euros), d’après Sky in Italy. Le défenseur international belge figure sur la short-list défensive des Giallorossi.

Roma are interested in Tottenham centre-back Toby Alderweireld, who has a release clause of £25million, according to Sky in Italy.