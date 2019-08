Tirage au sort de la Ligue Europa : Les Sénégalais connaissent leurs adversaires

Après la Ligue des champions, l’UEFA a procédé au tirage au sort de la Ligue Europa, ce vendredi à Monaco. Plusieurs Sénégalais sont engagés dans cette compétition avec leurs équipes respectives.









Avec 3 internationaux Sénégalais, le tirage de Rennes (France) était particulièrement attendu. Mbaye Niang, Edouard

Mendy

et

Diafra

Sakho

sont versés dans le groupe E en compagnie de la

Lazio

de Rome (Italie), du Celtic Glasgow (Ecosse) et du CFR Cluj (Roumanie). Un tirage compliqué pour les rouge et noirs mais les huitièmes de finalistes de la dernière Europa League pourront compter sur un Mbaye Niang en forme et sur l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1 Française, Edouard

Mendy

.









Tout comme Rennes, Porto (Portugal) a aussi 3 Sénégalais dans ces rangs.

Loum

Ndiaye, Mohamed Mbaye et Mor Ndiaye figurent dans le groupe G en compagnie des Young Boys de Berne (suisse), de

Feyenoord

(Pays-Bas) et des Rangers de Glasgow (Ecosse), un groupe très relevé pour les internationaux Sénégalais.









Amath

Ndiaye

Diedhiou

de Getafe (Espagne) est versé dans le groupe C en compagnie de Bale, de Krasnodar et de

Trabzonspor

. Logés dans le groupe B, Dame

Ndoye

et Copenhague (Danemark) partagent la poule avec le Dynamo

Kyiv

(Ukraine), Malmö (Suède) et Lugano (Suisse).