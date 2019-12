Tirage au sort de la Coupe du monde 2022 : le Sénégal dans le chapeau 1

Le Match

Chelsea 4-4 Aston Villa (26/12/2007) Two goals from Maloney plus a goal from Laursen and a Barry penalty on a Boxing Day thriller #AVFC pic.twitter.com/pes1NNdm5O — AVFC Goals (@avfcgoals) 26 décembre 2016

Mais que reste-t-il pour Chelsea quand la poussière se dépose ? Ashley Cole et Ricardo Carvalho ont été suspendus pour trois matches alors que John Terry, Didier Drogba , Frank Lampard et Florent Malouda sont tous blessés. Grant est confronté à la perspective d'associer Alex da Costa à Tal Ben Haim au centre de sa défense, un duo qui a parfois montré toute la fiabilité sous la pression des Chuckle Brothers. Ce fut un match passionnant et il semblait que tout était possible.Prenez une respiration profonde et essayez de suivre un conte avec plus de rebondissements qu'un film de Christopher Nolan. Villa a commencé le match de façon impressionnante et a choqué la foule locale, prenant une avance de deux buts grâce à un doublé de Shaun Maloney. A une minute de l'intervalle, Chelsea a été remis en jeu lorsque Zat Knight a été renvoyé pour une faute maladroite sur Michael Ballack, et Andrei Shevchenko a marqué sur penalty. Aston Villa a ensuite réalisé l'impensable et a égalisé grâce à Martin Laursen avant que Ricardo Carvalho ne soit expulsé pour un tacle dangereux, les deux pieds décollés sur Gabriel Agbonlahor. Le drame s'est poursuivi et Ballack a réduit le score à 4-3 sur un coup franc de curling, mais il y avait des scènes incroyables dans les dernières secondes quand Ashley Cole était "red-carded" après avoir touché délibérément le cuir avec ses mains dans les 18 mètres.Chelsea et Aston Villa ont disputé un match passionnant de Boxing Day en 2007. Les deux équipes ont tout donné et les décisions de l'arbitre l'ont rendu encore plus excitant. Oh. comme tu es belle, Premier League.: Maloney (13) 0-1; Maloney (44) 0-2; Shevchenko (pen, 45) 1-2; Shevchenko (50) 2-2; Alex (66) 3-2; Laursen (72) 3-3; Ballack (88) 4-3; Barry (pen, 90) 4-4.: Cech; Ferreira, Alex, Carvalho, A Cole; J Cole, Essien, Lampard (Ballack, 26), Kalou; Pizarro (Mikel, 85), Shevchenko (Wright-Phillips, 82). Substitutes not used: Hilario (gk), Mikel, Ben Haim.: Carson; Mellberg, Knight, Laursen, Bouma (Harewood, 89); Agbonlahor, Reo-Coker, Barry, Young; Carew (Moore, 78), Maloney (Davies, h-t). Substitutes not used: Taylor (gk), Gardner.: P Dowd (Staffordshire).: Chelsea Essien, Ballack. Aston Villa Reo-Coker.: Chelsea Carvalho, A Cole Aston Villa Knight.