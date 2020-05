Ligue 2: le Zimbabwéen Tino Kadewere sacré meilleur buteur du championnat

💬 "J'espère qu'on pourra se rattraper à la prochaine CAN et participer à la CDM." 🐆



Invité du #ONZEdEUROPE, Marcel Tisserand s'exprime sur ses objectifs avec les Léopards de la RDC et adresse un message à ses compatriotes congolais — CANAL+ SPORT Afrique

« C’est une période difficile pour nous ici en Europe et particulièrement pour nos frères en Afrique. Je suis de tout coeur avec eux et on fera en sorte, nous les joueurs, de toujours soutenir la population dans les difficultés qu’il peut y avoir au pays. Les joueurs, nous avons créé la Fondation Léopards qui va subvertir aux besoins de la population. Elle vient d’être mise en place et c’est sera pour l’épidémie en cours et les années à venir », a fait savoir le défenseur de Wolsburg dans l'émission Onze d’Europe sur Canal+. Le joueur a également évoqué les prochains objectifs de la sélection congolaise, dont la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations dont les éliminatoires ont été provisoirement suspendues alors qu'il reste encore quatre journées. La RDC a un grand potentiel et devrait viser le haut de la hiérarchie lors des prochaines années, selon le défenseur du club Allemand. « Aujourd’hui le Congo (RDC), avec le potentiel et le talent qu’il y a, on se doit au minimum de bien figurer dans des compétitions comme la Coupe d’Afrique. Malheureusement, lors de la dernière CAN on n’a pas si reproduire tout ce que l’on voulait faire. J’espère que l’on va se rattraper lors de la prochaine édition en se qualifiant. Et puis ramener la RDC à la Coupe du Monde parce que ça fait très longtemps qu’on n’a pas participer. Ça fait presque 45 ans si je ne me trompe pas et donc aujourd’hui le Congo de doit de retrouver la compétition telle que le Mondial », a-t-il conclu. A lire aussi >> Coronavirus : Cédric Bakambu vole au secours de la RD Congo