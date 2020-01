TIFOCO 2020 : La RDC bat le Niger (3-1) et s'adjuge le trophée

✈ #Mercato 🇪🇸 #LaLiga 📝 Lionel Messi pousserait pour recruter Sergio Agüero au FC Barcelone !https://t.co/Qd9hbuVCvH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 janvier 2020

Lionel #Messi a recommandé au Barça de signer son coéquipier argentin Sergio #Aguero (Mirror). Deal ?🤝 pic.twitter.com/245hqMcn9a — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) 19 janvier 2020

Soucieux de la compétitivité de son équipe suite à la défection de absent jusqu’au mois d’avril à cause d’une blessure , le capitaine du FC Barcelone,, ne reste pas les bras croisés. Comme l'a affirmé ce lundi BeIn Sports , le surdoué argentin se serait même mué en directeur sportif en conseillant à ses responsables de recruter un nouvel attaquant. Pour, le joueur le plus à même à combler le vide laissé par "" n'est autre que son illustre compatriote de Manchester City,Toujours selon BeIn Sports , "" se serait entretenu avec son nouveau coachpour lui faire savoir que du sang-neuf en attaque est nécessaire. Il lui aurait probablement mis en avance la complicité qu’il entretient avec son compatriote de. Le sextuple Ballon d’Or voit ainsi grand pour les "Blaugrana", mais il n’est pas sûr que sa direction se montre aussi ambitieuse en allant chercher l’un des buteurs les plus prisés du continent. De plus, il est également peu probable que"" accepte de quitter sa formation des Eastlands en plein milieu de la saison. Affaire à suivre...