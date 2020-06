Gladbach: Rose salue l'hommage de Thuram à George Floyd (vidéo)

Interrogé par Record sur cette défaite historique, en match d'ouverture du Mondial Asiatique, Petit a répondu : «Les marabouts ont contribué (éclats de rires)». Il a ensuite raconté une anecdote pour donner de la crédibilité à son affirmation : «Je vais vous raconter une anecdote : un an avant la Coupe du monde en Corée, je suis sur une plage en France. Je vois un vendeur à la sauvette qui vient me voir et que je connaissais. Il me regarde sérieusement et me dit : ‘tu sais la Coupe du monde qui se joue dans un an, la France va jouer le Sénégal et va perdre par un but à zéro, parce que nos marabouts sont très puissants au Sénégal. Vous allez voir’. Ça m’est venu à l’esprit et je me suis dit peut-être que la France a été maraboutée.» Cette défaite a eu lieu depuis 18 ans mais visiblement, les champions du Monde 1998 ne l'ont pas encore digérée. A lire aussi >> Emmanuel Petit encense Sadio Mané