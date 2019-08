Thomas Tuchel (PSG) : « S’il n’y a pas de solution, Neymar reste avec nous »

Jacques Zoua (27 ans) ne défendra finalement pas les couleurs de l’En Avant Guingamp cette saison. Arrivé au club il y a quelques jours, « l’ancien attaquant du Gazélec Ajaccio avait pourtant donné satisfaction lors des séances d’entraînement, au point qu’il a passé avec succès une visite médicale », rapporte Footmercato.net. Selon le site internet bien renseigné, l’entraîneur guingampais, Patrice Lair, avait également validé le profil de l’ex-buteur du Bate. « Un accord pour un contrat se profilait sauf que tout a été remis en question après la défaite d’En Avant à Orléans en Coupe de la Ligue (4-1) cette semaine », indique encore le site. L’entraîneur est contraint de changer ses plans. « Je cherche un autre profil. J’ai accepté qu’il vienne à l’entraînement. Je ne vais pas poursuivre » a même expliqué Lair en conférence de presse vendredi. D’après Footmercato, le président de l’EA Guingamp a convoqué une réunion après l’élimination prématurée de son club et a assuré que désormais plus aucun joueur ne partirait d’ici la fin du mercato, alors que Lucas Deaux et Ludovic Blas sont respectivement courtisés par Nîmes et Angers. Or sans départ, le club breton ne peut pas non plus recruter, ce qui a fait capoter la venue de l’attaquant camerounais alors que toutes les parties étaient tombées d’accord.