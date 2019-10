Blessé face à Chelsea cette semaine en Ligue des Champions, Renato Sanches sera absent pour deux semaines, selon Christophe Galtier.



Galtier : "Renato Sanches (lésion musculaire aux ischio après son entrée en jeu contre Chelsea) et Timothy Weah seront forfaits pour #LOSCNO. Renato devrait aussi manquer le match contre Toulouse après la coupure internationale"

— LOSC (@losclive) October 5, 2019

Les débuts compliqués de Renato Sanches à Lille se poursuivent. Le milieu portugais a déclaré forfait pour la réception de Nîmes dimanche (15h00) et il ne devrait pas être rétabli pour le déplacement du LOSC à Toulouse après la trêve internationale. Christophe Galtier est revenu en conférence de presse samedi sur le cas de sa recrue, arrivée cet été : « Il a été victime d’une lésion musculaire à la cuisse lors de son entrée contre Chelsea (défaite 1-2 mercredi en Ligue des Champions). Il s’est blessé au bout de dix minutes. On verra après la trêve comme il est. Il ne peut pas jouer contre Nîmes et sans doute quelques matchs après. On attend les examens complémentaires. » Une blessure qui intervient au pire des moments pour l’ancien du Bayern Munich. « C’est embêtant, car Renato est arrivé un peu tard et il commençait à trouver un certain rythme, des repères. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue. » Quant à Timothy Weah, il est toujours aux soins.