Thomas Tuchel (PSG) : « Pas dans notre meilleur moment mais... »

Tuchel : « On doit gagner samedi »



Grâce à un triplé de Kylian Mbappé , le Paris Saint-Germain a facilement disposé de Monaco (3-1, 33eme journée de Ligue 1), dimanche soir. Alors que le club de la Capitale était d’ores et déjà assuré de terminer champion après le match nul entre Lille et Toulouse (0-0), Thomas Tuchel affiche sa satisfaction. « Oui, on a fait une première mi-temps très sérieuse, a indiqué le technicien allemand au micro de Canal+. On peut voir que nous ne sommes pas dans notre meilleur moment mais on a fait un bon match. Les quinze minutes après la mi-temps, c’était excellent.On a joué avec un bon rythme. Après le 3eme but, c’était un peu plus avec des ballons perdus… Il y avait plus de possession pour Monaco, mais OK. On a encore gagné, c’était important. Aujourd’hui, nous étions encore 14 joueurs (ndlr : sur la feuille de match). C’est compliqué, mais l’équipe a fait bien. »Les Parisiens ne peuvent plus être rejoints en championnat, mais il apparaît vital d’enchaîner avec une victoire contre Rennes, samedi prochain. Surtout compte tenu de l'élimination dès les 8emes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. « Oui, c’est comme ça, reconnaît l’ancien coach de Mayence et de Dortmund. On travaille dur, et tout le monde veut gagner. La Ligue des Champions est un grand objectif, mais c’est un titre que la Juventus attend depuis des années.C’est un travail de tous les jours. A Paris, c’est clair que l’objectif est de gagner le doublé chaque année. C’est comme ça. On doit gagner samedi. »