Thomas Tuchel (PSG) : « On a oublié de mettre un, deux ou trois buts pendant les 20 premières minutes »

Thomas Tuchel a souligné mardi la prestation collective du PSG pour s’imposer sur le terrain de Galatasaray (0-1), même s’il a regretté le manque d’efficacité offensive en début de match. L’entraîneur parisien a aussi distribué les bons points à ses milieux et à Angel Di Maria, tout en demandant du temps pour Kylian Mbappé.

La victoire du PSG contre Galatasaray



🗣💬 "C'était un match très dur. On a fait les efforts tous ensemble et pour ça, je suis heureux"



💥 La réaction de Thomas Tuchel après la victoire du PSG à Galatasaray (1-0) #GALPSG pic.twitter.com/cE0CDjHtuL

Le milieu Marquinhos-Verratti-Gueye

Le match d’Angel Di Maria

L’entrée décevante de Kylian Mbappé

C’était un match vraiment difficile, très dur, avec l’ambiance et Galatasaray, qui a joué de manière très courageuse et intensive. On a oublié de mettre un, deux ou trois buts pendant les 20 premières minutes. Après, ça reste toujours compliqué. Mais l’équipe a fait une performance énorme, encore. Ils ont combattu tous ensemble.Les trois forment un bon mix. Je les aime beaucoup personnellement. Ce sont des joueurs incroyables, ils travaillent. C’est une bonne occasion pour équilibrer notre équipe. Ils donnent une intensité incroyable. Ils sont totalement fiables. C’est un bon mix, pour combattre, mais aussi pour jouer.Il peut marquer une ou deux fois. On a manqué de précision pendant les 20 premières minutes. On a eu beaucoup de situations dangereuses avec « Fideo ». Il est toujours là, prêt pour souffrir et travailler comme un premier défenseur. C’est énorme. Il est dans une bonne forme et c’est un joueur-clé pour nous.On ne peut pas attendre trop, parce que Kylian a joué une première fois pendant 30 minutes contre Bordeaux. Il y avait un vol après le match, puis un vol de Paris à Istanbul. Ça fait beaucoup de choses et il doit encore jouer le troisième jour. On ne peut pas attendre plus. C’est la première fois qu’il est blessé pendant quelques semaines. C’est nouveau pour lui, il doit s’adapter. Nous sommes très heureux que Mauro (Icardi) était prêt pour commencer, contre Galatasaray comme contre le Real. Il a beaucoup travaillé pour l’équipe. Le but est extraordinaire, parce que c’était un effort de l’équipe.Galatasaray – PSG : Thiago Silva fidèle à lui-même, Mauro Icardi discret puis décisif… Les notes des Parisiens