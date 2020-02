Thomas Tuchel (PSG) : « Neymar jouera face à Dortmund »

Gervinho

Nicolas Pépé . L'ex-Lillois a été précieux lors du large succès d' Arsenal face à Newcastle (4-0) . Critiqué depuis son arrivé à Arsenal l'été dernier pour un transfert record de 80 millions d'euros , Nicolas Pépé vs Newcastle🔥 pic.twitter.com/FAOM32tsfu — Ulrik🇳🇴 (@Ulroud) February 17, 2020 Même son de cloche pour son compatriote,. L'ex-Lillois a été précieux lors du large succès d'face à Newcastle (4-0) . Critiqué depuis son arrivé à Arsenal l'été dernier pour un transfert record de 80 millions d'euros , Nicolas Pépé s'est illustré de la plus belle des manières en étant décisif à trois reprises . Il a terminé ce match comptant pour la 26e journée de Premier League avec à son compteur un but et deux passes décisives .

, mis a pied après son transfert manqué au Qatar , l'international ivoirien Gervinho a permis à son club , pensionnaire de Serie A ,d'arracher la victoire face à Sassuolo en inscrivant sonbut de sa saison. Aligné sur le front de l’attaque ce dimanche, Gervinho, pour son retour , a inscrit à la 25e minute l’unique but de la rencontre , donnant ainsi la victoire à Parme face à une redoutable équipe de Sassuolo où évolue un autre excellent attaquant ivoirien répondant au nom de Jeremi Boga. Avec ce but de Gervinho, cette affaire de transfert avorté ne deviendrait qu’un mauvais souvenir. En plus d’avoir été solides, les coéquipiers de Gervinho ont été surtout efficaces. Avec la victoire de ce jour, Parme peut croire désormais en un rêve européen, avec la 7ème place qu’elle occupe.