Thomas Tuchel (PSG) ne veut pas de recrues en janvier

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a évoqué plusieurs sujets en conférence de presse avant le match face à l'ASSE ce dimanche.



— Miloud KOTBI (@miloudkotbi) December 14, 2019



— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) December 14, 2019

Thomas Tuchel a déploré, ce samedi lors de son point presse, les blessés de son équipe avant le périlleux déplacement à Saint-Étienne prévu ce dimanche pour le compte de la 18e journée., se délectant notamment de la forme actuelle de ses attaquants, auteurs d'un festival face à Galatasaray en C1 :Il a un grand cœur. Lors du dernier match, il a été très fiable, en montrant de l'intensité. Je suis certain qu'il veut continuer » Neymar n'a pas le seul à avoir été couvert d'éloges. C'est le cas aussi pour son compère d'attaque Kylian Mbappé, qui a amélioré son positionnement selon son coach : « Il évolue désormais très haut. Dans les dernières lignes, il prend de la vitesse. C'est très bien. Il faut qu'il soit en forme pour nous, comme Neymar ».« Je souhaite avoir le moins de blessés possible. S'il y a tout le groupe en janvier, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de recruter. Si quelqu'un veut venir, on ne dira pas non. Mais il n'y a pas besoin de pousser le président pour recruter », estime-t-il, lui qui a rapidement expédié les questions sur le prochain tirage de la Ligue des champions : « Tottenham ? On ne doit avoir peur d’aucune équipe. Je n’ai rien à dire de plus ».Le coach parisien a évoqué le cas Kouassi, qui n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec Paris, mais qui a joué contre Montpellier en Ligue 1 et Galatasaray en C1 : «Il a affiché sa personnalité. Il a fait deux rencontres. C'est un bon moment pour lui afin de réfléchir et d'avoir confiance. On espère vraiment qu'il signera un nouveau bail avec nous. Il a de la qualité ». Tuchel en a également profité pour donner aux journalistes la date de reprise du PSG après la trêve hivernale, qui sera le 2 janvier prochain.