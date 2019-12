Thomas Tuchel (PSG) ne fait pas l’impasse sur la Coupe de la Ligue

Malgré un calendrier potentiellement chargé en janvier, Thomas Tuchel n’envisage pas de faire une croix sur la Coupe de la Ligue, dans laquelle entre le PSG ce mercredi au Mans (21h05). A choisir, l’entraîneur parisien se serait même bien passé de la trêve hivernale.

Tuchel : « Je suis convaincu que la complicité entre les joueurs fait la différence »

Tuchel : « On a trouvé un bon rythme avec l’équipe »



Généralement, on veut gagner toutes les compétitions, c’est comme ça avec le PSG. On ne doit pas parler d’autre chose. Nous sommes les favoris contre Le Mans. Mais on doit respecter le jeu, le foot. C’est un match à élimination directe. On doit être attentifs, il est nécessaire que nous soyons sérieux et concentrés. On veut gagner la Coupe de la Ligue, c’est clair.Il n’y a pas de meilleure chose que de gagner dans un club comme le PSG. Le meilleur, c’est de jouer tous les matchs. J’espère qu’on aura toute notre équipe en janvier-février, avec le maximum de matchs possibles, parce que ça veut dire que nous sommes engagés dans toutes les compétitions. Ça va être exigeant, c’est vrai. Mais c’est le défi.C’est un plaisir d’être le coach de tels joueurs. On a beaucoup d’excellents joueurs. Les deux aiment jouer ensemble, ils ont une complicité. C’est vraiment très important pour l’équipe. C’est exactement ce qu’on veut. Je suis absolument convaincu que la complicité entre les joueurs fait la différence à la fin. Ça existe dans plusieurs équipes à un autre niveau, mais là c’est évident, parce que les deux ont une qualité extraordinaire. C’est une chose à laquelle nous réfléchissons en tant qu’entraîneurs, faire en sorte d’aligner des joueurs qui ont une bonne relation. Neymar et Kylian Mbappé (PSG)[/caption]Il faut demander à Ney, pas à moi. Entre lui et moi, pas grand-chose n’a changé. On a toujours eu une bonne relation. Il est heureux, parce qu’il n’est pas blessé, il s’attend à ce que l’équipe continue de grandir. Il est accepté dans le vestiaire, il est extraordinaire et gagne en capacité physique en ce moment. C’est un bon moment pour faire une interview avec lui (rires). Il a toujours un grand cœur, il parle toujours franchement. Il aime le foot et jouer dans une équipe compétitive. On peut en profiter, c’est bien.J’ai vu quelques images. Ils ont gagné contre Nice (3-2 au tour précédent), ils marquent beaucoup de buts, c’est une équipe très agressive offensivement, mais ils en prennent beaucoup aussi. Dans un match à élimination directe, on doit être attentifs. J’attends une ambiance très forte, une équipe très courageuse. Ils n’ont absolument rien à perdre. Pour nous, c’est important de continuer à gagner. Ce n’est pas plus ou moins important, c’est un autre match. Peut-être qu’on va changer quelques joueurs pour mettre plus d’intensité. Je suis convaincu que nous serons prêts demain soir (mercredi).En ce moment, je suis prêt à continuer. Mais voilà, ce sont les vacances. Il y a des phases dans une saison où c’est plus compliqué, plus exigeant, où ça coûte plus d’énergie. Là on a trouvé un bon rythme avec l’équipe. J’ai le sentiment que nous sommes vraiment ensemble et ça fait plaisir. Il nous reste deux matchs. Après ça, je suis très heureux d’avoir un peu de temps avec ma famille. Ce n’est pas long, neuf jours, mais je vais en profiter.