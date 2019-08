Thomas Tuchel (PSG) : « J’attends déjà beaucoup de Mbappé »

Pour sa première conférence de veille de match de L1 de la saison, Thomas Tuchel n’a évoqué que brièvement le Mercato, se concentrant sur l’aspect sportif avant la réception de Nîmes dimanche (21h00). L’entraîneur du PSG a notamment évoqué le cas Mbappé et sa possible entente avec Edinson Cavani.

Ils peuvent très bien jouer ensemble. On a fait beaucoup de très bons matchs avec deux attaquants. C’est une question d’équilibre d’équipe. Le foot est un jeu complexe, ce n’est pas seulement attaquer. Il faut penser à contrôler les contre-attaques, faire les couvertures. On doit penser à toute l’équipe. Les deux commenceront ensemble demain, c’est sûr. Il y a beaucoup de possibilités, Kylian peut jouer sur les deux côtés. On va trouver la meilleure solution pour l’équipe pour un bon mix entre attaque et défense.Pour moi c’est une bonne relation, je suis très heureux qu’il soit avec nous. C’est une star, mais il est surtout mon joueur. Je pense chaque jour à trouver des solutions pour qu’il marque, fasse des passes décisives et se retrouve dans des espaces dangereux. C’est mon défi. Il veut prendre des responsabilités, il est prêt pour ça et il aime ça. Il est très mature. C’est un joueur-clé pour nous, il le sait. Il est très confortable, il donne beaucoup d’intensité en match et à l’entraînement. Il n’y a pas plus d’attentes désormais. J’en attends déjà beaucoup de lui.Il doit le mériter. Il a une grande occasion de se montrer. La situation du contrat de Kevin, ce n’était pas possible. Marcin Bulka est très bien à l’entraînement. On joue avec Alphonse et Marcin sur le banc. Maintenant, c’est à Alphonse de montrer qu’il est capable de s’améliorer, de franchir ce cap et de prendre des responsabilités. C’est important pour nous. Un club comme le PSG est toujours ouvert pour trouver des solutions sur le Mercato , mais nous ne sommes pas seuls. J’ai confiance en Alphonse. Alphonse Areola et Kevin Trapp (PSG)[/caption]La situation est comme ça. On ne peut pas penser trop, parce que je perds ma tête si je fais ça chaque jour. J’ai appris à rester concentré sur mon équipe, sur les gars qui sont là. Ils ont besoin de mon énergie et de ma concentration. Toute autre chose, on se décidera si ça arrive.Ce n’est pas possible de les tirer si Angel Di Maria est là (sourire). Pablo peut se concentrer sur autre chose. Je suis très heureux qu’il soit là. Il est professionnel chaque jour, il a un bon état d’esprit et il est fiable. Il fait beaucoup de courses agressives, avec ou sans le ballon. C’est super, parce que c’est nécessaire que nos attaquants initient le contre-pressing. Il court beaucoup, c’est exactement ce qu’on attend de lui.Notre relation est très bonne. Je ne peux plus parler d’Antero (Henrique), j’ai beaucoup de respect pour lui, il a fait beaucoup de choses ici. On a un nouveau directeur sportif avec Leo. On parle beaucoup ensemble, c’est nécessaire. D’abord à cause du Mercato et ensuite il est nouveau. On veut s’adapter l’un à l’autre. C’est une situation très agréable.Si on parle seulement de résultats, c’est très difficile d’être mieux. On a tout gagné au début de la saison dernière (14 victoires lors des 14 premières journées de L1). Comment faire mieux que gagner ? Il y a des choses à changer. Ça a toujours été comme ça avec moi. On fait beaucoup de débriefings avec le staff, on pense à ce qu’il faut changer. Il ne faut jamais faire les choses de la même manière. Ça doit rester vivant, créatif. Il y a des choses qui restent, mais j’espère qu’on commence à un niveau très haut, parce qu’on sait que nous en sommes capables. C’est le problème avec le coach. S’il arrive à un certain niveau, il le veut toujours. Je veux qu’on commence demain, peut-être plus fort avec notre structure et le contre-pressing que la saison dernière. Mais c’est super difficile de faire mieux si on ne regarde que les résultats. On doit rester humbles et travailler.