Thomas Tuchel (PSG) : « Il faut faire les efforts pour ne pas lâcher »

Thomas Tuchel s’est dit satisfait de l’état d’esprit affiché par le PSG ces dernières semaines. Mais l’entraîneur parisien réclame à son groupe de la continuité et le prévient contre tout relâchement avant la réception d’Angers samedi (17h30).



🎙️💬 @TTuchelofficial : "Angers fait un bon début de saison, ils sont très forts en contre-attaque. C'est un match très difficile pour nous." #PSGlive

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2019

Tuchel : « On a trouvé une ambiance spéciale pour être prêts à combattre »

Ils ont gagné beaucoup de matchs, marqué beaucoup de buts. Ils sont très forts en contre-attaque. C’est une équipe très équilibrée, qui mérite d’avoir beaucoup de points jusqu’à maintenant. C’est un match difficile, on doit être très concentrés. Ils jouent vraiment comme une équipe et sont très dangereux, ils ne lâchent pas pendant le match, marquent beaucoup de buts très tard. Ils ont gagné beaucoup de confiance. C’est absolument nécessaire d’être sérieux et de jouer avec intensité.Ça aide qu’il reste dans la dernière ligne sans décrocher, ça peut nous aider aussi. Ça peut ouvrir des espaces devant. Il aime ça. C’est un joueur pour la dernière touche, comme à Istanbul. C’est une qualité d’être là et de marquer le but. D’un autre côté, on doit avoir un peu de temps pour s’adapter et lui aussi doit s’adapter. Il n’a pas fait beaucoup d’entraînements avec nous. Il a joué contre le Real Madrid et Galatasaray presque sans s’entraîner, et il l’a fait très bien. Il a été attentif avec et sans le ballon, il a beaucoup travaillé. C’était absolument important. Ça donne beaucoup de confiance, de la stabilité à l’équipe. Tout le reste, c’est une question de temps, pour qu’on puisse l’utiliser plus dans notre jeu.C’est un groupe qui est toujours dans l’échange avec moi, pour discuter de l’entraînement, des vols, pour organiser quelque chose. Si on a une demande pour l’équipe, on passe par eux. Nous avons deux capitaines, Thiago Silva et Marquinhos. Les trois autres (Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Marco Verratti) sont aussi de possibles capitaines. C’était comme ça l’année dernière et ça l’est toujours. J’ai besoin comme entraîneur d’un petit groupe, je ne peux pas discuter de tout avec tout le monde. Je veux avoir une opinion sur l’équipe. C’est un échange important, fluide, avec beaucoup de responsabilités pour les joueurs. C’est bien.Kim est prêt pour jouer avec l’équipe nationale, j’en suis très heureux. Il l’a mérité, il a travaillé très dur pendant 10-12 semaines pour arriver à ce niveau maintenant, physiquement et mentalement. Il est dans une bonne forme. Je suis très content et le défi est de rester là.Je n’aime pas les bilans en octobre. On veut penser à aujourd’hui, utiliser chaque jour pour être prêts pour des performances comme contre le Real Madrid, contre Lyon, contre Bordeaux ou à Istanbul. On veut créer une atmosphère qu’on utilise chaque. On a trouvé une ambiance spéciale pour être prêts à combattre tous les trois jours. On doit travailler toujours, influencer toujours. C’est nécessaire avec les gars qui jouent beaucoup et ceux qui jouent moins. Il faut toujours donner de l’énergie, que ce soient les quatre gardiens ou tous les attaquants. Il faut faire les efforts pour ne pas lâcher. Nous sommes très sérieux, avec un bon état d’esprit. C’est le moment de rester là, de s’améliorer et de continuer comme ça.Kylian Mbappé (PSG) forfait pour Angers, Edinson Cavani potentiellement de retour