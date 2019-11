🔴FLASH: Thomas Tuchel (PSG) approché par le Bayern Munich !!

. Lorsqu’on est footballeur professionnel, revêtir le nom du légendaire attaquant auriverde est un lourd fardeau. Le genre de pseudonyme qui condamne quasiment un joueur à subir une carrière anonyme. Et pourtant, l’illustre canonnier desdudes années 90,, s'est payé le luxe de créer un «nouveau Pelé africain» grâce à ses propres faits de gloire. Triple Ballon d’or africain d’affilée (1991, 1992 et 1993), l’homme qui a écrit avec sa patte gauche de velours les plus belles heures de l'histoire de l', a pourtant longtemps vécu l'anonymat. Né le 5 novembre 1962 Ã, le jeunea taquiné ses premiers ballons dans les faubourgs de la région d'au Ghana. Avant de trouver la stabilité et la gloire dans le sud de la France Ã, celui qui a évolué avec 14 clubs dans sa carrière aura connu une longue traversée du désert : Dudans son pays natal, Ãauen passant par les Dragons de l'Ouémé au, Zurich, Niort et Mulhouse… le jeune ghanéen semblait malheureusement suivre le même chemin que ses parents talentueux qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient en Europe. (Son frère Kwame Ayew et ses oncles étaient également footballeurs).Son arrivée à Marseille à 23 printemps aurait pu correspondre à sa sortie du tunnel. Mais son premier passage chez les Olympiens fut infructueux entre 1987 et le début d'automne 1988 (13 matches disputés et 0 but). Convaincus par son potentiel, les dirigeants marseillais prêtent alors le jeune Black Star auafin qu’il s’aguerrisse. Aux côtés de futurs cracks commeou, Ayew trouve enfin son inspiration et réalise deux saisons pleines en faisant parler la poudre Ãreprises enapparitions. Des prouesses qui lui permettent de bénéficier d’une seconde chance auà partir de. Son come-back à l’OM est fabuleux. Le surdoué ghanéen crève littéralement l'écran pendant trois saisons de. Ses prouesses et ses exploits footballistiques ont été telles que chacun de ses trois exercices fut paraphé par un titre de champion ainsi que par celui de Ballon d’or africain !Technicien hors pair, doté de coups de reins dévastateurs et d’une exceptionnelle vision de jeu, les’impose comme l’une des pièces maitresses de l’effectif olympien qui dominait le championnat de France et suscitait la crainte de ses adversaires en Europe. La folies’empare de la Canebière et le «» ne cesse d’enchaîner les prestations de haut vol sur les terrains français et européens. La consécration arrive enlors de la grande finale de lalorsque l’OM s’offre le sacre européen en battant le grandgrâce à un but deservi par le génial ghanéen (1-0). Un exploit mémorable qui permet Ãde devenir le premier joueur d'Afrique noire à remporter la plus prestigieuse des compétitions de clubs.Le redoutable Black Star ne s’est pas arrêté qu’à ses exploits en club. Capitaine emblématique dude, il a également fait étalage de tout son talent sous le maillot de sa Nation où il connaitra des fortunes diverses. A seulement 18 printemps, il faisait déjà partie de la génération exceptionnelle de Black Stars qui décrocha laen. Il atteindra ensuite la finale de la prestigieuse coupe africaine enau. Suspendu pour la rencontre, il assiste impuissant à la défaite des siens à l’issue d’une séance interminable de tirs au but face à la(0-0, 10 à 11).a toutefois inscrit 3 buts dans cette édition de la CAN. En quart de finale de l’édition suivante en 1994, l’homme aux 73 capes sous le maillot ghanéen est également éliminé par les(1-2). En, le Ghana d’Abedi Pelé termine 4ème, éliminé en demi-finale par le futur vainqueur, le pays hôte, l’. Le grand regret dedemeure toutefois de n’avoir jamais goûté à une phase finale de. Toutefois, et à l’image de son homonyme brésilien, il demeurera à jamais un Roi du ballon rond.