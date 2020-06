Thomas Müller choisit entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

🎙️ Thomas Müller on who he would rather play with between Messi and Ronaldo. pic.twitter.com/dqB0Hxr4bP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2020

LEWAN-GOAL-SKI! ⚽️🔥

Besides all the compliments to Messi or Ronaldo, Thomas Müller chooses his teammate for the ideal teammate. When asked, he said: "At Bayern have Robert Lewan-goal-ski!" 😂😅⚽️

Thomas Müller dijo que, aunque al comienzo de su carrera le hubiera gustado jugar con Lionel Messi, ahora que se ha pasado de ser un goleador a ser un asistente le serviría más tener a Cristiano Ronaldo. Además recordó que ya jugó contra los dos y les ganó.

Le Bavarois a répondu qu'il préfère jouer avec ... Robert Lewandowski, son coéquipier Polonais en club mais a tout de même reconnu la suprématie des deux stars.« J'ai joué contre les deux, j'ai gagné contre les deux, j'ai perdu contre les deux. Ils sont très, très bons, ils sont spéciaux, ils ne sont pas comme de très bons joueurs normaux dans le monde du football. Ils sont exceptionnels. Toujours, tout au long de leurs 10 ans, ils marquent 50 buts chaque année. C'est fou », a lancé le trentenaire.« Avant on me mettait le ballon dans la surface et j'essayais de marquer. En ce moment, dans ma très bonne forme, j'aide plus à marquer des buts », a-t-il précisé.