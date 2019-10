Thomas Meunier (PSG), une question de semaines

Le sélectionneur brésilien Tite a communiqué la liste des joueurs sur lesquels il compte pour les prochains matchs internationaux. Le Parisien Neymar n’y figure pas.

Neymar devrait être présent contre le Real

La direction du Paris Saint-Germain et son staff technique peuvent souffler. Durant le mois de novembre prochain, Neymar n’aura pas à changer de continent pour faire constater sa blessure, et encore moins pour disputer les deux matchs amicaux prévus par la Seleçao contre l’Argentine et la Corée du Sud. En concertation avec le staff médical,pour qu’il boucle sans contrainte sa phase de convalescence.Pour rappel, Neymar est actuellement touché aux ischio-jambiers . Une blessure qui date de la mi-octobre et du match amical disputé avec les quintuples champions du monde contre le Nigeria (1-1). Cela avait alors jeté un léger froid dans la relation entre le PSG et la CBF. Un repos forcé de quatre semaines avait été décrété suite au retour de l'ancien Barcelonais et les examens passés au Camp des Loges. Actuellement, le natif de Mogi das Cruzes en est donc à une dizaine de jours d’inactivité et doit patienter en principe jusqu’au 10 novembre pour retoucher le cuir.Le prochain match de la Seleçao, ça sera le 15 novembre face au rival de l'Albiceleste. Neymar pourrait être rétabli à ce moment-là, mais il n’y avait pas de raison de précipiter son retour, a fortiori pour une rencontre sans véritable enjeu. Le physiothérapeute des Auriverde, un certain Fabio Mahseredjian, s’est exprimé à ce sujet suite à l’annonce de la liste, reconnaissant que la prudence prévaut : « Neymar a subi plusieurs blessures dernièrement, dont deux musculaires. La dernière l’empêchera d’être avec nous lors du prochain stage., date à laquelle les joueurs devraient arriver pour nos matches amicaux. Il sera encore entre les mains du staff médical et c'est pourquoi il ne sera pas appelé cette fois, d'après les informations que nous avons reçues de sa part et des staffs parisiens ».Outre les matchs avec son pays, l'ex-sociétaire de Santos va encore manquer quelques rencontres importantes de sa formation parisienne. Il sera le grand absent du choc de dimanche contre l'OM , ainsi que la réception de Bruges en Ligue des Champions. En revanche,. Pour rappel, juste avant de rejoindre l’infirmerie, le numéro 10 des champions de France avait enchaîné plusieurs prestations convaincantes, avec notamment trois buts décisifs marqués en quatre rencontres de Ligue 1.