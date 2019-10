Thomas Meunier (PSG) : « Si je pars, je veux que tout soit clair »

Libre en juin prochain, le latéral droit international belge Thomas Meunier va-t-il prolonger son engagement avec le Paris Saint-Germain ? Le Diable Rouge s’est confié dans un entretien à La Dernière Heure.

Meunier : « Je n’imagine pas le club me renvoyer dans le noyau B »

. (…) Je ne suis pas en conflit avec le club. Je suis demandeur d’une prolongation. Nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle le club et le joueur ne sont pas d’accord et se disputent. Je suis ouvert à tout et le PSG a les cartes en main. Je ne suis pas un joueur qui pose des problèmes et je n’imagine pas le club me renvoyer dans le noyau B. »

Meunier : « Mon métier remplit le frigo mais il faut un cadre familial »

En cas d’échec des négociations avec la formation entraînée par Thomas Tuchel, Thomas Meunier n’ira pas forcément au plus offrant. «

car je négocie avec le PSG comme si j’étais libre, précise le numéro 12. Dans un autre club ou ici, ça ne changera pas financièrement. Ce sera juste au feeling. Les pays exotiques ? J’en ai discuté avec ma femme. Mon métier remplit le frigo mais il faut un cadre familial. L’aventure me tente toujours mais il faut penser à la famille. »

, le latéral droit international belge Thomas Meunier (28 ans) ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ lors du Mercato d’hiver. « Les transferts en janvier sont délicats, a expliqué l’ancien joueur du Club Bruges dans un entretien accordé à La Dernière Heure. Les clubs achètent souvent en urgence pour remplacer un gars ou combler un vide. Ce n’est pas mon ambition.Si je pars, je veux que tout soit clair. »Aujourd’hui, le Diable Rouge espère toujours rempiler, mais le club de la Capitale n’a pas transmis la moindre offre. « Quand Antero Henrique était directeur, nous avons eu des contacts, des coups de fils mais rien n’est arrivé sur la table, a indiqué Thomas Meunier.