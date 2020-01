Thomas Lemar (Atlético Madrid) plaît à Arsenal et Tottenham

Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, a tenu des propos élogieux envers son entraîneur Rudi Garcia.





Si Rudi Garcia ne fait pas l'unanimité au sein des supporters de l'Olympique Lyonnais, le technicien semble récolter les faveurs de ses joueurs. C'est ce que laisse entendre Houssem Aouar. Le polyvalent milieu de terrain de 21 ans est conscient d'avoir un rôle de leader technique à jouer dans la suite de cette campagne avec les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Un rôle que Rudi Garcia est prêt à lui accorder. Interrogé sur son rapport avec son entraîneur, Aouar n'a pas caché sa satisfaction quant au management de son coach, tant sur le plan tactique que relationnel.

Aouar : « le plus important, c’est cette liberté que le coach me donne »

« J’ai une très bonne relation avec le coach, il me donne énormément de confiance et de liberté sur le terrain », a souligné Houssem Aouar. « J’ai la chance de pouvoir discuter avec lui. C’est ce dont j’ai besoin. Là où je me sens le plus à l’aise, forcément, c’est dans l’axe, là où j’ai été formé, que ce soit en relayeur dans un milieu à trois, ou bien en tant que numéro dix derrière l’attaquant. C’est important pour moi d’avoir cette polyvalence, ça me permet d’apprendre beaucoup de choses à d’autres postes et de pouvoir les réutiliser si un jour j’y suis amené. Le plus important honnêtement, c’est cette liberté que le coach me donne. Si je dois débuter à gauche, je sais bien que je ne vais pas être cantonné sur la ligne. C’est ce qui fait que je me sens beaucoup plus libre ».