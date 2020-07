Thievy Bifouma s'engage officiellement avec le Shenzhen FC

Son carton rouge contre l'Angola durant la CAN 2006

Il a refusé l'Europe malgré son grand talent

Il agresse un arbitre lors de la Kagamé Cup en 2010

Son transfert à Kaburscop en 2014

Une annonce de fin de carrière internationale en 2015

Sélectionné par Claude Le Roy pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2006, Mputu a impressionné lors du premier match en marquant face au Togo. Tout le monde attendait alors ce jeune pour le reste de la compétition mais il se prend un rouge un peu bête face à l'Angola lors de la 2e journée. Il était coupable d'un jeu dangereux sur Kali qui était en train de couvrir le ballon jusqu'en sortie de but. Son forfait pour le reste de l'épreuve l'a peut être fait perdre une occasion de grandir et se faire un grand nom !Suivi par plusieurs clubs européens en 2006 dont l'Olympique de Marseille, le Standard de Liège, Lille et Arsenal, le Léopard a préféré rester au TP Mazembe. Un joueur bourré de talent comme lui aurait pu faire une grande carrière en Europe mais il a raté l'occasion quand elle s'est présentée pour lui.Trésor Mputu a tabassé un arbitre lors d'un match amical et sans enjeu dans un tournoi disputé à Kigali. Une dérive qui lui a coûté très cher puisqu'il a été suspendu par la FIFA pour 13 mois. Le TP Mazembe remporte la Ligue des Champions et joue la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à l'Inter Milan, alors que Mputu se contente de la regarder à partir de son écran tv.Alors que l'Europe le voulait à nouveau, il fait un choix assez étonnant en quittant les Corbeaux vers Kaburscop en Angola. Le joueur a privilégié l'argent au détriment de sa carrière. Un choix qui s'est avéré mauvais puisqu'il n'a pas été payé et a quitté avant la fin de son contrat. Il a alors été éloigné deux ans des terrains suite à une affaire qui a traîné dans les coulisses de la FIFA.Quelques jours après la CAN 2015, Trésor Mputu a annoncé la fin de sa carrière internationale à TopCongoFm : "pour le moment, je me consacre entièrement au club, nous jouons la ligue des champions et je vais donner le maximum pour revenir à mon meilleur niveau, amener mon équipe le plus loin possible dans la compétition. Je mets donc une parenthèse à l’équipe nationale. La priorité c’est Kabuscorp." Des propos peut être mal interprétés puisque le joueur est revenu endosser le maillot des Léopards avec lesquels il jouera la CAN 2019 en Egypte. A lire aussi >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 32e - Trésor Mputu