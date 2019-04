Thierry Henry a proposé ses services à Anderlecht

Sans club depuis son limogeage de l’AS Monaco, Thierry Henry cherche à rebondir. Le technicien français a proposé ses services pour le banc vacant du côté d’Anderlecht.

Les débuts de Thierry Henry en tant que coach principal ont loin d’avoir été idéaux avec un limogeage de l’AS Monaco seulement trois mois après avoir pris la succession de Leonardo Jardim. Sans club depuis fin janvier, le technicien français a été annoncé du côté des New York Red Bulls pour un poste de manager général. Une information démentie par le club américain et qui pousse Henry à se relancer au plus vite malgré des rumeurs l’envoyant de nouveaux aux côtés de Roberto Martinez avec la sélection belge.si l’on en croit le quotidien flamand Het Laatste Nieuws. Le champion du monde 1998 a proposé ses services à Anderlecht. Le club belge, 4eme de Jupiler League, n’a plus de coach depuis que Fred Rutten a été démis de ses fonctions il y a quelques jours.Tout simplement parce que les Belges ont en tête un autre nom pour coacher les coéquipiers de Thomas Didillon (ex-Metz). Il s’agit de Kasper Hjulmand qui a déjà officié du côté de Mayence et Nordsjaelland.