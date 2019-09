Thiago Silva : « Si on pense que Mbappé et Neymar vont faire la différence à chaque fois… »

Jupiler Pro League

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (30/09/2019)

Cette semaine, nos représentants africains sur leont été particulièrement prolifiques, en inscrivant un total de 29 réalisations sur les terrains européens. Auteur deréalisations en autant d'apparitions en ce début de saison en Raiffeisen Super League suisse , le "serial-buteur" camerounais des Young Boys de Berne,, occupe toujours la tête de notre Top 10 des meilleurs buteurs africains en Europe. Des performances exceptionnelles qui permettent également à l'attaquant de 26 ans de trôner au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat suisse. A lire aussi >> Suisse: Jean-Pierre Nsamé affole les compteurs A la seconde marche du podium, on retrouve l'expérimenté canonnier congolais d'Antwerp (Belgique),(33 ans/ 7 buts), qui devancejoueurs comptabilisantréalisations dans leurs escarcelles alors que l’exercice 2019/2020 vient à peine de démarrer (Pierre-Emerick Aubameyang, Habib Diallo, Victor Osimhen, Zé Luís, Oussama Idrissi et Papiss Cissé) Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif de l'attaquant ivoirien de Yohan Boli , qui s’est remarquablement illustré samedi en inscrivant un magnifique doublé face à(3-3). L'international ivoirien (2 sélections) porte ainsi son total but cette saison à 5 unités enet intègre désormais le Top 10 des meilleurs artificiers africains en Europe.Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 6 buts 2) Mohamed Salah et Sadio Mané : 4 buts 3) Riyad Mahrez, Jordan Ayew, Wilfried Ndidi et Moussa Djenepo : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Habib Diallo et Victor Osimhen: 6 buts 2) Islam Slimani et Rachid Alioui : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi, Ansu Fati, Samuel Chukwueze et Ramon Azeez : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 4 buts 2) Salif Sané et Streli Mamba : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Christian Kouamé : 3 buts 2) Gervinho et Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan et Hamed Junior Traorè : 1 but