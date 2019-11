Thiago Silva (PSG) redoute Rodrygo (Real Madrid) : « J'espère que Zidane le laissera sur le banc »

Dans les médias espagnols, le patron de la défense du PSG ne tarit pas d'éloges sur le jeune virtuose merengue.

« Rodrygo n'a pas le melon »

Rodrygo fait partie de cette nouvelle vague de joueurs qui crève l'écran en Europe. Auteur d'un coup du chapeau parfait contre Galatasaray en Ligue des champions, le jeune attaquant se prépare à défier le PSG en Ligue des Champions et à affronter par la même occasion son coéquipier en sélection Thiago Silva., dont il loue notamment la personnalité et le style de jeu :« J’espère que Zidane va le laisser sur le banc (rires). Je crois que pour beaucoup de monde ça peut être surprenant qu’un gamin de 18 ans explose de cette façon, avec une telle personnalité. Il n’y a pas que son style de jeu. Regardez comment il célèbre les buts, il est tranquille, serein. Ce n’est pas quelqu’un qui a le melon ou qui se la joue, qui veut se mettre en avant. Il sait ce qu’il veut pour sa carrière, à un âge très jeune, et il a déjà une belle expérience.On devra faire attention à lui parce que son talent et sa qualité parlent pour lui », a estimé le vétéran brésilien au sujet de son jeune compatriote de 18 ans dans des propos relayés par AS.