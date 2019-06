Thiago Silva (PSG) : « Je souhaite que Neymar reste »

Ci-après les compositions officielles:

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #SENTAN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/QSw0y7w1v8 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 23 juin 2019

Lesduorphelins de leur buteur vedette, suspendu, effectuent ce dimanche auleur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face à laPrésentés comme favoris à chaque édition, le Sénégal et ses générations en or, n’ont toujours pas d’étoile sur leur maillot. Mondialistes, les hommes d'espèrent réparer cette anomalie au pays des Pharaons. Portée par des talents de haut vol, la redoutable armada sénégalaise aura à cœur de vaincre enfin le signe indien et de faire son apparition aux côtés des vainqueurs de la prestigieuse compétition africaine. Cela passera par un succès ce weekend face auxde l'illustre technicien nigérianqui réapparaissent sur l’échiquier africain après quatre décennies d’absence. Pour tenter de faire belle figure face aux Lions, les Tanzaniens pourront compter sur la forme olympique de leur buteur vedette et capitaine,, meilleur artificier du championnat belge cette saison avec 23 buts.Mendy - Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly - Diatta, Gueye, N’Diaye - Keita, Sarr et Niang.Manula; Kamagi, Yondan, Morris, Ramadahni; Salum, Mkami, Abbas, Msuva; Samatta, Bocco.