The Best FIFA : le coup de gueule d'Aliou Cissé pour Mané

Le plus grand nombre de buts en Ligue des Champions UEFA (de la phase de groupes à la finale) (02/10/2019) :

Où s’arrêtera? Jamais rassasiée, la super star de lane cesse d’épingler les prouesses à son tableau de chasse déjà richement bien garni. A lire aussi >> Juventus : CR7, du jamais vu en 121 ans d'histoire du club ! En effet, et en faisant parler la poudre ce mardi face au), l'ex canonnier madrilène comptabilise désormais l’incroyable total deinscrits endont 104 avec le, 15 sous le maillot deet 8 sous la prestigieuse vareuse de la "Vielle Dame".devance ainsi largement son éternel rival, deuxième du classement avecréalisations (loin devant: 71 buts) >> Drogba, Eto’o, Salah… le Top 10 des meilleurs buteurs africains de l'histoire de la LDC UEFA Au rythme de ses exploits et de ses records dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, les superlatifs viennent à manquer pour qualifier les prouesses de. Il faut donc rivaliser d’ingéniosité pour évoquer ses performances exceptionnelles. La rédaction d's'est ainsi amusée à comparer l'efficacité deà celle des autres formations de la Ligue des Champions. Et le constat est ébouriffant ! Avec l’incroyable total deunités signées enmatches,a marqué plus de buts en Ligue des Champions quedeséquipes qui ont disputé l'épreuve phare du football européen. Seuls...ont aujourd'hui inscrit plus de buts enque le phénoménal canonnier portugais !1) Real Madrid : 959 buts 2) Bayern Munich : 691 buts 3) FC Barcelone : 620 buts 4) Manchester United : 506 buts 5) Juventus : 432 buts 6) Milan AC : 416 buts 7) Benfica: 407 buts 8) Liverpool : 393 buts 9) FC Porto: 364 buts 10) Ajax Amsterdam : 374 buts 11) Arsenal : 332 buts ... 25) PSG : 197 buts ... 32) Inter Milan: 155 buts 33) Valencia CF : 153 buts … 41) Manchester City: 136 buts 42) AS Roma: 133 buts ...46) Atlético Madrid : 122 buts 47) PSV Eindhoven : 119 buts 48) Benfica : 106 buts 49) Sporting Lisbonne : 101 buts50) Olympique de Marseille: 94 buts 51) Schalke 04: 91 buts 52) CSKA Mocou : 89 buts 53) Tottenham : 88 buts ... 57) FC Séville : 73 buts ... 60) Lazio de Rome: 66 buts 61) Naples: 63 buts 62) Celtic Glasgow: 61 buts …. 83) Zenit St. Petersburg: 48 buts 84) Besiktas : 45 buts 85) Fenerbahçe: 42 buts 86) Fiorentina: 39 buts ... 158) Lille: 26 buts 157) Villarreal: 23 buts 158) Newcastle United: 23 buts >> Le classement complet des équipes les plus prolifiques de l’histoire de la LDC UEFA