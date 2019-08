The Best - El Hadji Diouf : « Sadio Mané suit mes traces. »

Sadio Mané fait partie de la liste des 10 finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison décerné par la FIFA. Interrogé à ce sujet, sur le site officiel de la FIFA, El Hadji Diouf place Sadio Mané parmi les favoris.









El Hadji Diouf ne cache pas son admiration pour Sadio Mané. L’ancien international sénégalais voit en Mané son digne successeur « il marche sur mes traces ! Il fait un travail exceptionnel. C’est un formidable ambassadeur pour le Sénégal. Aujourd’hui, c’est à lui d’écrire sa propre histoire. Et je lui souhaite qu’elle soit encore plus belle que la mienne. En plus d’être un super joueur, c’est un super gars, humble, généreux, et toujours disponible avec les autres. Nous avons une relation privilégiée », a laissé entendre l’ancien joueur de Liverpool.