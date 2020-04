Thaïlande : L'international togolais Vincent Cossou raconte son quotidien

Vincent Bossou, défenseur international togolais évoluant au Pattani FC en Thaïlande, raconte son quotidien au temps du covid-19.

Vincent Bossou : « Les Thaïlandais sont fanatiques de football »

Je travaille chaque soir dans la salle de gym située dans l'appartement où je suis logé. On y travaille souvent en groupe et en live sur la page du club avec notre préparateur physique.Ici, la Fédération projette de reprendre en septembre prochain, ce qui sera officiel à l'issue d'une séance de travail prévue pour ce mercredi.Nous échangeons souvent par téléphone afin de prendre de nos nouvelles.Peur de quoi ? Non non, il faut seulement respecter les consignes et prendre bien soin de soi, ce que je fais. C'est un peu ça. Sinon, je n'ai pas eu peur.Bien sûr que oui. Notre club en a fabriqué assez. Ils sont faits avec le logo et les couleurs du club.Ici, par rapport au salaire, nous n'avons pas de soucis. Les dirigeants continuent de payer les joueurs parce que le budget était déjà adopté avant l'apparition du coronavirus. Tous les clubs ont leur budget et après la Fédération leur vient en appui à travers des subventions.Mes chers fans du continent africain en général et du Togo en particulier, je vous invite à respecter les consignes des gouvernements pour éviter la propagation du Covid-19. Je vous le demande car c'est très très important. N'oubliez pas de respecter aussi les heures du couvre-feu car c'est à ce seul prix que nous pourrons combattre efficacement le Covid-19.Le matin, je prends mon petit-déjeuner avant de dormir un peu. Au réveil, je regarde un film, je joue à la playstation et le soir, je fais un peu d'exercices dans ma maison.Le championnat thaïlandais est un championnat de bon niveau. Si physiquement tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas jouer ici parce que ça court et que c'est vraiment physique. Autre chose, c'est un championnat professionnel où chaque club a sa boutique, où tu peux trouver le maillot du club ou de ton joueur préféré. Après un match, tu peux donner ton maillot à un fan, le prochain match tu en auras un nouveau.J'ai choisi ce championnat parce que je suis venu relever un défi dans ce club. Ça fait plus de dix ans que le club n'est pas monté en division supérieure. Il a fallu ma présence pour le faire. Et puis c'était un bon contrat pour moi vu le salaire etc. Ce qui m'a marqué ici est que la population est fanatique de football. Vous verrez souvent toute une famille se déplacer pour suivre les matchs du championnat. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans le football.Ma première sélection, je ne sais plus trop mais je me souviens qu'on jouait contre la Zambie à Lomé en match amical. L'histoire va retenir qu'on s'est qualifié pour la première fois en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (En 2013 en Afrique du Sud, ndlr). Le défi est d'être une fois encore au rendez-vous en 2021 après avoir manqué celui de 2019.D'abord, je peux vous affirmer que je suis régulièrement aligné quelle que soit la compétition (championnat, Coupe de Thaïlande, etc.). Je dispose d'une force terrible qui peut faire peur aux joueurs de l'équipe adverse et les dissuader de franchir mon compartiment. Je suis bon sur les coups de pieds arrêtés, les longs ballons et j'ai un très bon jeu de tête.Mon rêve le plus cher serait d'évoluer un de ces jours dans le plus grand championnat au monde qu'est la Premier League, avec les Reds de Liverpool.J'ai commencé à jouer en Côte d'Ivoire dans le club d'Issua Wazi FC. Je suis ensuite allé au Bénin pour y évoluer en 2004 avec l'AS Tonnerre de Bohicon. J'ai décidé de revenir au bercail à Maranatha FC. Toujours à la recherche du meilleur, je suis parti en Tunisie à l'Etoile du Sahel. Nourrissant l'envie de découvrir de nouvelles aventures, j'ai par la suite fait ma valise pour voyager très loin, au Vietnam, dans les clubs de Navi Bank Saïgon FC, Becamex Binh Duong et Ang Giang FC. A la suite de cette expédition Vietnamienne, je m'envolai pour la Corée du Sud au Goyang FC. La Tanzanie m'accueillera ensuite aux Young Africans, dans la capitale, et depuis environ deux ans, je suis revenu en Asie où j'évolue en Thaïlande avec le Pattani FC.Je dirai juste que le travail paie. Il faut respecter ton boulot, travailler très dur et comme ça, un jour, tu mériteras le respect et rentreras dans l'histoire de ton pays.