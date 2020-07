Téléfoot disponible sur Netflix ?

Pape Diouf a reçu un vibrant hommage de Jordan Ayew, qui regrette de ne pas pouvoir partager ses récompenses avec lui.



🏆 Players’ Player of the Season

🏆 Goal of the Season

🏆 Player of the Season

Congratulations on an unbelievable campaign, @jordan_ayew9. #CPFC | #PalaceAwards2020 pic.twitter.com/JXycVueOhG



— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 28, 2020

Jordan Ayew recueille les fruits de son excellente saison sous les couleurs de Crystal Palace. Auteur de 9 buts en Premier League, l'attaquant devenu lea raflé trois prix lors de la remise annuelle des récompenses attribuées par les supporters des Eagles :pour les fans (avec 37,7% des voix, devant Vicente Gaita, 28,2%, et Gary Cahill, 16,7%), "joueur des joueurs" pour ses coéquipiers et but de la saison, pour sa réalisation synonyme de victoire sur le terrain de West Ham (1-2), le 5 octobre dernier., ma première saison n'était pas des meilleures, mais le club avait confiance en moi, le club voulait que je reste et je voulais rester aussi. J’avais le désir de faire une meilleure saison et les choses se sont bien passées. Je suis simplement reconnaissant », a déclaré Jordan Ayew, avant de, le président de ses débuts à l'OM. « Quand je gagne ce type de prix, je pense juste à ma famille et évidemment aux supporters. Et à un homme qui a tellement compté dans ma carrière de footballeur : c’est Pape Diouf. Je l’ai perdu pendant la période du Covid, j’aurais aimé qu’il soit toujours là pour pouvoir lui présenter ce trophée. »